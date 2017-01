Ficha do jogo

Apesar de entrar para a última jornada do Grupo D atrás do Benfica, o V. Guimarães depende apenas de si para chegar à ‘final four’ da Taça CTT, já que em caso de vitória sobre as águias, no Estádio D. Afonso Henriques, os minhotos seguem em frente.



As contas dos vitorianos são simples, pelo menos no plano matemático, mas estiveram complicadas até à entrada para os descontos do jogo de ontem, momento em que Zungu, em estreia na equipa titular, aproveitou um espaço na pequena área do Paços de Ferreira para fazer o golo do empate. Um tento na sequência de uma bola parada, tal como já tinha acontecido antes, quando Texeira bateu Mário Felgueiras pela primeira vez.

Um despertar tardio da equipa de Pedro Martins, que só acordou para o jogo quando Hurtado e Soares entraram para os lugares de Tozé e Raphinha. Com uma frente de ataque com quatro elementos, os vitorianos carregaram sobre a área do Paços, não restando a Vasco Seabra outra alternativa se não defender-se da melhor forma possível da ofensiva minhota.

O efeito surpresa produzido pelos golos de Gleison e Mateus, com o grande contributo de Miguel Silva, que esteve desastrado na baliza do V. Guimarães, foi-se diluindo à medida que os minhotos foram impondo a sua maior qualidade técnica e pressionando os castores à saída do seu meio-campo, com Mbemba e Zungu a desempenharem um trabalho de grande desgaste.

Uma crença tremenda premiada pelo empate e com o reforço moral para o duplo embate eletrizante frente ao Benfica (campeonato e Taça CTT).



Árbitro: Hélder Malheiro (nota 4)



Controlou o jogo sem grandes sobressaltos, mostrando os cartões sempre que se justificou. Viu bem quando Soares simulou um penálti.



Homem do jogo: Zungu (nota 3)



Decisivo com o golo nos descontos, Zungu justificou a aposta de Pedro Martins. Foi titular pela primeira vez nos vitorianos.

