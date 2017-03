A receção ao Estoril deixou marcas profundas nas opções de Pedro Martins para o jogo com o Rio Ave, devido aos castigos de Rafael Miranda, Tozé e Hurtado. A ausência deste último é, porventura, a que mais problemas deixa ao treinador, uma vez que o sucessor natural (Tozé) também se encontra fora das opções. Assim sendo, Bernard e Rafael Martins são os dois candidatos mais prováveis a entrarem na equipa, com a nuance de que, caso Pedro Martins opte pelo avançado brasileiro, isso obrigará a uma alteração do sistema tático, do habitual 4x2x3x1 para um 4x4x2. Este novo figurino não é, de resto, uma novidade para os jogadores. Nos últimos dois encontros, o Vitória atuou dessa forma nos derradeiros minutos e até conseguiu bons resultados. Foi assim que marcou o golo do empate em Alvalade e que conseguiu virar o marcador com o Estoril.

Quanto à ausência de Rafael Miranda, esta é de resolução bem mais simples. Zungu, titular nos últimos tempos, vai reentrar no onze para atuar ao lado de Celis, uma dupla rotinada e que tem dado bem conta do recado.

Todas estas soluções foram testadas na manhã de ontem, num jogo-treino frente à AD Oliveirense, do Campeonato de Portugal. O encontro terminou com um triunfo expressivo dos vimaranenses, por 5-1, e tanto Bernard como Rafael Martins se fizeram notar com golos ainda na 1ª parte. Após o intervalo, Rúben Ferreira, Texeira e Marega estabeleceram o resultado final. Um teste pouco habitual, mas que serviu para Pedro Martins perceber que, apesar da polémica arbitragem com o Estoril, o foco do grupo está exclusivamente no Rio Ave.

Autor: José Miguel Machado