Os vimaranenses afirmam que os "supostos sócios" foram "identificados em 'sites' de vendas online a venderem o ingresso para o encontro marcado para o Estádio Nacional, em Oeiras, por valores muito superiores ao valor nominal".A venda de bilhetes por parte do clube minhoto, com preços de 20, 27,5 e 35 euros, decorre até sábado, havendo ainda lugar a um sorteio de 200 ingressos para os sócios que fizeram o pré-registo, mas, segundo o critério de antiguidade de filiação, não tiveram direito a bilhete.Vitória de Guimarães e Benfica disputam a final da Taça de Portugal pelas 17:15 de 28 de maio, reeditando o duelo de 2013, quando os vimaranenses conquistaram o troféu pela primeira vez, ao derrotarem por 2-1 os 'encarnados', vencedores da prova em 25 ocasiões, a última das quais em 2014 venceram o Rio Ave por 1-0, no jogo decisivo.