O Vitória levou ontem o conceito de suspense ao limite. O dia começou com um vídeo a aguçar o apetite dos adeptos, onde Júlio Mendes dava as boas-vindas a um reforço, sem nunca se desvendar quem era o jogador em questão. A expectativa manteve-se ao longo de todo o dia e só houve fumo branco já perto da meia-noite. Welthon era o alvo! O avançado que representava o P. Ferreira é reforço do Vitória até junho de 2022 e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Amanhã realiza o primeiro treino às ordens de Pedro Martins.

Ora, desde o momento em que o vídeo com o reforço mistério foi divulgado nas plataformas do clube até ao momento em que Welthon foi oficializado muito se passou. A intenção dos responsáveis minhotos era de apresentar o dianteiro brasileiro durante a tarde, mas as negociações com o P. Ferreira duraram mais do que seria de esperar. Deco, agente do jogador, deslocou-se ao final da tarde à Capital do Móvel para reunir com responsáveis pacenses para ajudar a limar as derradeiras arestas do negócio. Tudo ficou acertado e a oficialização chegou quando faltavam apenas cinco minutos para a meia-noite.

Welthon era um nome há muito desejado em Guimarães e no verão esteve perto de ser reforço. Só que as negociações falharam no derradeiro dia de mercado, sendo que ficou a promessa de uma nova investida em janeiro. Desta vez, a SAD minhota conseguiu satisfazer as exigências dos castores e o possante avançado mudou de ares. Mattheus Oliveira a chegar Depois de Welthon, hoje deve ser dia de Mattheus Oliveira. O médio despediu-se ontem dos companheiros no Sporting e tudo indica que se vai apresentar esta manhã em Guimarães. Mais uma opção de grande valor para Pedro Martins, que vê a qualidade do plantel aumentar significativamente com estes dois jogadores.

Autor: José Miguel Machado