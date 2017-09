Continuar a ler

Já esta temporada, o Conselho de Disciplina mostrou ter rédea curta no que diz respeito a injúrias ou linguagem grosseira. Basta lembrar o caso de Jorge Sousa, melhor árbitro português da época passada. O juiz portuense acabou por ser suspenso por três jogos depois dos incidentes no Real-Sporting B. Agora são os jogadores a estar em foco. Para já, o único cenário que está confirmado é o de que Zainadine não vai estar disponível para a receção do Marítimo ao Benfica, ao passo que Jubal fica de fora da deslocação do V. Guimarães ao Restelo. No entanto, a decisão final do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deverá ser já hoje conhecida e terá efeito imediato. Posteriormente, também o relatório de jogo de Fábio Veríssimo será divulgado pela FPF, tal como tem acontecido desde o arranque desta temporada, e todos os detalhes estarão disponíveis.Já esta temporada, o Conselho de Disciplina mostrou ter rédea curta no que diz respeito a injúrias ou linguagem grosseira. Basta lembrar o caso de Jorge Sousa, melhor árbitro português da época passada. O juiz portuense acabou por ser suspenso por três jogos depois dos incidentes no Real-Sporting B. Agora são os jogadores a estar em foco.

Corria o minuto 63 do V. Guimarães-Marítimo quando Fábio Veríssimo mostrou o vermelho a Jubal e Zainadine, centrais dos vimaranenses dos insulares, respetivamente. Enquanto Ricardo Valente estava a ser assistido pela equipa médica do Marítimo, os dois jogadores em causa discutiam e o árbitro aparentemente não gostou do teor da conversa, decidindo expulsá-los quase imediatamente. Ora, os defesas podem agora ter de enfrentar uma suspensão de três encontros.Uma vez que não houve qualquer agressão visível, tudo indica que Veríssimo deu ordem de expulsão aos atletas devido a insultos mútuos, uma situação que está prevista no regulamento disciplinar da Liga e é punível. Como se pode ler na alínea d) do artigo 158º, os atletas podem ser castigados "no caso de expressões dirigidas contra outros jogadores, com a sanção de suspensão a fixar entre o mínimo de um e o máximo de três jogos", além de uma multa que pode ir desde os 212 aos 2.650 euros.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto