O Vitória está a atravessar o pior momento desportivo da temporada, mas continua a ser uma máquina de fazer pontos longe do Berço e Pedro Martins tem, na deslocação ao Restelo, uma nova oportunidade de igualar o recorde de pontos (25) conquistados fora de casa fixado em 2002/03, sob a égide de Augusto Inácio.

Um patamar de referência que se apresenta como índice de motivação acrescida para o treinador lançar no balneário no sentido de colocar um ponto final na sequência de três jogos (Marítimo, P. Ferreira e FC Porto) sem ganhar.

Contas feitas, o Vitória continua a ser, a par do Benfica, a equipa do campeonato com mais pontos conquistados fora de casa (22). Apetência sem paralelo no Estádio D. Afonso Henriques, mas com consequências diretas na classificação, já que é uma das razões que tem sustentado os minhotos na zona de acesso às competições europeias.

A tal ponto que Pedro Martins não se pode dar ao luxo de abdicar da zona de conforto neste momento da temporada sob pena de perder a margem de segurança que usufrui para o perseguidor Marítimo e comprometer o objetivo assumido no arranque da temporada de garantir o acesso à próxima edição da Liga Europa. O regresso de Hernâni e Marega abre boas perspetivas de reação.

Balanço desfavorável

Vitória e Belenenses são dois clubes históricos portugueses com presença assídua na 1ª Liga e por força desse estatuto somam um longo historial de confrontos que até ao momento cifra-se em 64 partidas disputadas no Estádio do Restelo. Apesar do balanço não ser nada favorável ao conjunto vitoriano, com sete triunfos, 15 empates e 42 derrotas, o treinador Pedro Martins tem a seu favor a eficácia que a equipa patenteou em Belém ao longo dos últimos dez anos, palco onde fez sempre golos nas seis partidas que entretanto foram disputadas.

Um dado que merece relevância atendendo ao contexto atual, principalmente pelas dificuldades de finalização que o Vitória evidenciou nas últimas três jornadas, onde não foi capaz de fazer sequer um golo.