Seleção segue evolução



Antes de trocar o Sundowns pelo Vitória, Zungu era uma presença habitual na seleção da África do Sul. Ultimamente não tem sido chamado, mas este bom momento também está a despertar interesse no seu país natal e é natural que volte à convocatória se continuar a jogar com regularidade.

A vida de Bongani Zungu deu uma volta de 180 graus nos últimos tempos. Depois de uma primeira metade da época ‘desaparecido’ e com pouquíssimo tempo de jogo, o médio sul-africano, de 24 anos, renasceu na fase de grupos da Taça CTT e preparou-se para ser opção a sério para a fase decisiva do campeonato. E se é certo que teve a seu favor os problemas físicos de Rafael Miranda e a recente saída de João Pedro para os LA Galaxy, também há muito mérito de Zungu, que conseguiu convencer Pedro Martins de que está pronto para formar com Celis a nova dupla de médios do Vitória.Estreou-se a titular no campeonato com o Sp. Braga e, de então para cá, não mais saiu do onze. O seu parceiro de sector tem variado, por motivos diferentes, mas o que conta é que o sul-africano tem-se apresentado a bom nível e deve somar no Restelo a sua quinta titularidade consecutiva, repetindo a parelha com Celis. Apesar do resultado negativo com o FC Porto, Pedro Martins gostou do rendimento apresentado pela dupla de médios e como Rafael Miranda ainda não está na máxima força [ver peça ao lado] a dupla de médios deve manter-se.

Autor: José Miguel Machado