Elias repôs a igualdade e sadinos ficaram a pedir mão do brasileiro

Frederico Venâncio apareceu sem oposição para fazer o primeiro golo da noite

90'+4 - Os jogadores do Sporting cercam o árbitro.Jefferson e Coates veem cartolina amarela.André falha de forma inacreditável à boca da baliza e sem guarda-redes. O carrinho do brasileiro fez com que a bola passasse por cima do travessão.Bas Dost serve André que atira ao lado só com o guarda-redes pela frente.Retardou reposição da bola em jogo.Couceiro arrisca tudo nos minutos finais.Por protestos.Bas Dost amortece para o remate de pronto de André à entrada da área. O brasileiro não consegue mais do que chutar à figura de Varela.Rasteirou Gelson sem intenção de jogar a bola.Coates tenta sozinho levar a equipa para a frente. O bom esforço do uruguaio acaba por ganhar um canto para o Sporting.Livre lateral batido para a área que termina com pontapé-de-bicicleta de Fábio Cardoso. Fácil para Beto entre os postes.Entrada dura sobre Arnold.William faz remate disparatado. O médio tentou chutar de primeira já dentro da área.Fora-de-jogo tirado a Castaignos que agora parecia algo adiantado. Decisão difícil para o auxiliar.Douglas trava progressão de Bonilha a cerca de 40 metros da baliza. Livre lateral para ser levantado para a área do Sporting que acaba por não levar perigo apesar da má sincronização entre Beto e Douglas. A bola sobra para Edinho que cruza para fora.Com o jogo a decorrer, Bas Dost aparece junto à linha lateral para receber assistência. O holandês começou a sangrar da boca.Novo fora-de-jogo assinalado a Campbell com bastantes dúvidas.Vasco Costa é empurrado por Coates com o jogo parado. Entra a equipa médica do V. Setúbal em campo.Edinho corta pela linha de fundo, de cabeça, mas o árbitro dá pontapé de baliza para o V. Setúbal. Bas Dost reclama com a má decisão de Rui Oliveira.A bola entra na baliza do V. Setúbal já depois de se ouvir um apito. O árbitro Rui Oliveira assinalou fora-de-jogo a Campbell. Má decisão do juiz da AF Porto.Arranca o V. Setúbal com o esférico.saem Markovic e Bryan Ruiz; entram Gelson e Bas Dost.O 1-0 é um resultado escasso para as oportunidades criadas na primeira parte por ambas as formações. Tanto o Sporting como o V. Setúbal poderiam já ter feito mais golos no Bonfim.O V. Setúbal vai vencendo por 1-0 face ao golo de Frederico Venâncio.Sporting perto de marcar por Bryan Ruiz. O 10 dos leões apareceu ao segundo poste após desvio mas estava lá Vasco Fernandes para cortar. O lateral-direito voltou a ser determinante.Agarrou a camisola de Nuno Santos que se escapava em velocidade.V. Setúbal à beira do segundo. Nuno Santos ganha a linha de fundo e levanta da esquerda para o segundo poste onde apareceu João Amaral a chutar de primeira. A assistência-remate quase dava em golo.Vasco Costa arranja espaço à frente da área e tenta o remate. O disparo sai muito por cima e sem perigo.Castaignos apanhado em posição irregular no centro da área.Campbell tinha caminho aberto para empatar a partida só que fez um 'passe' a Varela após boa solicitação pelo ar de William. O juiz da partida assinalou fora-de-jogo ao costarriquenho.Nuno Pinto, de carrinho, aparece para evitar o cruzamento de Castaignos dentro da área. Canto a favorecer os leões.Canto da esquerda onde o capitão dos sadinos aparece de rompante a cabecear ao poste. Beto figou pregado ao relvado enquanto que Venâncio aproveitou para confirmar o golo na pequena área, sem marcação.Deram espaço a Campbell e o internacional pela Costa Rica não se fez rogado. O 7 do Sporting partiu da esquerda para o meio, afastou-se de Venâncio e arriscou o remate de pé direito. Varela largou a bola para a frente uma vez mais mas segurou rapidamente o esférico com Castaignos nas imediações.Cruzamento da direita obriga Varela a sair da pequena área mas 'cospe' a bola para a frente, ficando à mercê de Elias. O médio brasileiro aproveita para rematar para uma baliza sem guarda-redes mas com Vasco Fernandes atento. O lateral-direito evita o 0-1.Edinho aparece em posição flagrante para marcar... só que aparece o corte miraculoso de Douglas. Contudo, o internacional português estava em posição irregular.Campbell evolui bem pela esquerda e arranca cruzamento forte e tenso. Varela garra.Incursão muito perigosa de Costinha pela direita. A bola sobra para Nuno Santos que obriga Beto a defesa de recurso. O guardião português salva o 1-0!Os onze oficiais já são conhecidos. Jorge Jesus faz várias alterações face à vitória caseira com o Varzim. Jefferson é titular no lado esquerdo da defesa em detrimento de Bruno César ao passo que Elias será o médio-centro, começando Adrien no banco. No ataque, Gelson Martins e Bas Dost saem e para os seus lugares entram Markovic e Bryan Ruiz. Castaignos ocupará a posição mais adiantada no terreno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bruno Varela; Vasco Fernandes, Frederico Venâncio, Fábio Cardoso e Nuno Pinto; Agu, Vasco Costa e Costinha; João Amaral, Nuno Santos e Edinho.Suplentes: Pedro Trigueira, Pedro Pinto, Arnold, Bonilla, Thiago Santana, Pedrosa e Zé ManuelJosé CouceiroBeto; Esgaio, Douglas, Coates e Jefferson; William, Elias, Markovic e Joel Campbell; Bryan Ruiz e Castaignos.Suplentes: Jug, Paulo Oliveira, Bruno César, Adrien, Gelson, André e Bas DostJorge JesusRui Oliveira, da AF Porto, é o árbitro de encontro que tem início às 20h15.José Couceiro era o treinador do Sporting na última vez que os leões foram às meias-finais (2010/11), perdendo na Luz contra o Benfica, por 2-1. O treinador dos encarnados? Jorge Jesus.Recorde-se ainda que ambos já se encontraram na final da primeira edição da prova, vencendo o V. Setúbal no desempate por penáltis. Paulo Bento dirigia os leões e Carlos Carvalhal os sadinos.Este é o terceiro encontro entre as duas formações esta temporada, com saldo positivo nos dois encontros anteriores, com dois triunfos: um em Alvalade, por 2-0, e outro no Bonfim, por 1-0.Quanto ao V. Setúbal, e ao contrário do que aconteceu no último embate entre as duas equipas no Bonfim, a contar para a Taça de Portugal, não poderá utilizar nem André Geraldes nem Ryan Gauld, futebolistas emprestados pelos verdes e brancos. Deverá alinhar com o seguinte onze: Trigueira; Vasco Fernandes, Venâncio, Pedro Pinto e Nuno Pinto; Mikel Agu, Nené Bonilha e Vasco Costa; Arnold, Thiago Santana e Edinho.João Pereira, confirmado como reforço do Trabzonspor, e Zeegelaar, por opção, também não fazem parte dos eleitos. As ausências terminam em Alan Ruiz, argentino que apenas aterrou em Lisboa no dia 2 de janeiro, já com a preparação para o duelo do Bonfim a decorrer.Vamos às equipas: Jorge Jesus convocou 18 jogadores para o embate no Bonfim, repetindo a convocatória do embate de 30 de dezembro, contra o Varzim, também a contar para Taça da Liga. Nota para as ausências de Rui Patrício, Schelotto e Rúben Semedo, futebolistas que contraíram lesões e que ultimam o regresso à competição. Este deverá acontecer no domingo, quando os leões receberem o Feirense em jogo da 19.ª jornada do campeonato.Em caso de igualdade pontual, o regulamento prevê os seguintes critérios (por ordem): diferença entre golos marcados e sofridos (1); maior número de golos marcados (2): média etária mais baixa dos jogadores utilizados (3).Das quatro equipas que compõem o Grupo A, só o Arouca cumpre calendário nesta jornada, lutando as restantes três pelo apuramento: o empate basta ao Sporting, como já referimos, mas até a derrota pode ‘servir’, uma vez que o critério de desempate não passa pelo confronto direto.À equipa de Jorge Jesus basta apenas um empate para garantir, cinco anos depois, um lugar nas meias-finais da competição, que este ano se disputa em formato de ‘final four’, no Estádio do Algarve.V. Setúbal e Sporting defrontam-se esta terça-feira em jogo da última jornada do Grupo A da Taça da Liga. Os leões partem em posição favorável, uma vez que lideram isolados com seis pontos, mais três que o Varzim e os sadinos, ambos com três pontos.