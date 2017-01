Fernando Oliveira, presidente do V. Setúbal, foi esta quarta-feria condenado pelo Tribunal de Setúbal a três anos de prisao com pena suspensa por igual período devido ao não pagamento de dívidas fiscais Os restantes dirigentes do clube sadino Vítor Hugo Valente, António Aparício e Paulo Oliveira (filho do presidente sadino) - também arguidos no processo - foram todos absolvidos, uma vez que o tribunal considerou ser verdadeira a versão apresentada por Fernando Oliveira durante o tribunal de que seria o único responsável pelos crimes praticados pela SAD sadina.O Tribunal de Setúbal condenou ainda a SAD do V. Setúbal a uma multa diária de 10 euros durante 700 dias.

Autor: João G. Oliveira