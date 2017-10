Dos 28 jogadores que compõem o plantel do V. Setúbal, apenas os avançados Edinho e Yannick Djaló têm no currículo a conquista da Taça de Portugal. O primeiro fê-lo ao serviço da Académica, em 2011/12, enquanto o segundo ergueu o troféu em 2006/07 e 2007/08, ao serviço do Sporting.

As experiências vividas na prova pelos atacantes, de 35 e 31 anos, respetivamente, servem agora de inspiração aos companheiros, que têm o desejo de marcar presença no Jamor. O sonho de erguer o troféu da prova rainha começa a ser construído no próximo domingo, dia em que a equipa realiza uma curta deslocação ao Pinhal Novo (cerca de 15 quilómetros) para defrontar o vizinho Pinhalnovense, emblema da Série E do Campeonato de Portugal.

O agora adjunto Meyong também foi protagonista no Estádio Nacional (Jamor). Ao serviço do V. Setúbal, o ex-avançado foi decisivo na última Taça de Portugal ganha pelo clube ao apontar o golo do triunfo (2-1) sobre o Benfica, na temporada 2004/05. Apesar de não ter orientado os sadinos na final [José Rachão era o técnico], José Couceiro foi responsável por parte do percurso que culminou na conquista desse troféu, uma vez que comandou a equipa até aos oitavos-de-final, altura em que se transferiu para o FC Porto.

Autor: Ricardo Lopes Pereira