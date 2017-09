Semedo, apresentado no V. Setúbal no mesmo dia de Yannick Djaló, foi um dos companheiros que deixou mensagens de incentivo ao avançado nas redes sociais, que foi operado e só volta aos relvados 2018."Sempre juntos nos bons e maus momentos. Já passaste por momentos difíceis e superaste-os sempre com grande estilo, por isso, muito em breve voltarás ao campo para fazeres o que melhor sabes: marcar golos. Ânimo irmão", escreveu junto à foto do dia da apresentação.