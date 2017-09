Continuar a ler

Confrontado com o momento que o colega Yannick Djaló atravessa (operado terça-feira ao joelho), o médio é perentório. "É um jogador já com uma carreira enorme e vai superar o momento atual o mais rápido possível", vaticinou, lembrando que "vários colegas já foram vê-lo ao hospital". Com seis jogos oficiais já realizados – o dobro dos que fez em 2016/17 –, André Pedrosa confessa-se grato pela confiança de José Couceiro. "Estou feliz pela oportunidade que tenho de estar a jogar. Estou a mostrar o que valho e vou continuar a trabalhar para merecer a confiança do míster", prometeu, comentando os elogios que tem recebido do técnico, que lhe augura um grande futuro. "É bom ser reconhecido", admitiu.Confrontado com o momento que o colega Yannick Djaló atravessa (operado terça-feira ao joelho), o médio é perentório. "É um jogador já com uma carreira enorme e vai superar o momento atual o mais rápido possível", vaticinou, lembrando que "vários colegas já foram vê-lo ao hospital".

André Pedrosa, médio do V. Setúbal, garantiu ontem que a polémica em torno do jogo com o Paços de Ferreira – derrota, por 1-0, numa partida marcada pela não validação de um golo aos sadinos quando a bola ultrapassou por completo a linha de golo – não terá influência na equipa no duelo de segunda-feira, com o Boavista. "Já é passado. Na altura ficámos com o que aconteceu na cabeça, mas acaba por passar e estamos já focados no Boavista", garantiu.O jogador, de 20 anos, que visitou o Wall Street English de Setúbal com Vasco Fernandes e Gonçalo Paciência, espera ter pela frente um adversário confiante depois de bater o Benfica (2-1). "Vamos encontrar uma equipa motivada por ter tido uma vitória com um ‘grande’, mas temos esperança de ter um bom resultado. No Bonfim, não podemos pensar noutra coisa", sublinhou.

Autor: Ricardo Lopes Pereira