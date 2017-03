Quando entrarem no domingo no Estádio do Dragão, o médio João Carvalho e o avançado Nuno Santos vão ter uma motivação extra para ajudar o V. Setúbal a roubar pontos ao FC Porto. Além de poderem, em caso de empate ou triunfo, contribuir para a sua equipa superar a barreira dos 30 pontos na classificação, os jogadores, cedidos pelo Benfica, podem ajudar o clube de origem na luta pelo título.

Titulares na equipa de José Couceiro, João Carvalho, que chegou ao Bonfim em janeiro, e Nuno Santos, no início da época, continuam à procura do primeiro golo pelos sadinos. Os atletas, de 20 e 22 anos, respetivamente, continuam vinculados profissionalmente ao clube do coração, razão pela qual teria um significado especial travar o adversário direto das águias na luta pelo título.

No onze que os setubalenses vão apresentar no Dragão há outros dois jogadores com ligações fortes aos encarnados: o guarda-redes Bruno Varela e o defesa Fábio Cardoso, que chegaram ainda crianças ao Benfica e só se desvincularam na época passada.

Autor: Ricardo Lopes Pereira