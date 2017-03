António Santos, conhecido por ‘Picas’, candidato da Lista B à presidência do V. Setúbal, esteve ontem de manhã no Mercado do Livramento em campanha para as eleições de sexta-feira. Acompanhado pelo grupo musical Cantares do Sado e por membros da sua lista, o treinador de andebol dos sadinos, de 62 anos, distribuiu panfletos com informações sobre o seu programa eleitoral e respondeu às questões dos comerciantes e visitantes do mercado.Seguindo a política de proximidade que pretende implementar, Vítor Hugo Valente, candidato da Lista C, também esteve ontem em contacto direto com os setubalenses e vitorianos. O advogado participou num arraial no Jardim de Palhais, junto à sede do São Domingos, apostando no esclarecimento de dúvidas. Amanhã, pelas 20h30, o candidato estará na Escola Básica Bocage para realizar uma sessão de esclarecimento junto de jovens adeptos.Além de António Santos e Vítor Hugo Valente, Fernando Oliveira é o terceiro candidato às eleições que decorrem na sexta-feira, no Pavilhão António Velge, entre 10 e as 22 horas.

Autor: Ricardo Lopes Pereira