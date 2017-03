Continuar a ler

AS – O Vitória deve aos funcionários 250 mil euros referentes a 2015. O número exato de funcionários não lhe posso precisar, mas sabemos que deve dinheiro aos funcionários desde outubro de 2016. O sr. Fernando Oliveira deve estar a referir-se, quando diz isso, ao facto de a dívida aos funcionários estar incluída no Plano Especial de Revitalização ao Vitória. Os funcionários estão a receber à semana 100, 150 ou 80 euros. Na passada semana receberam zero! Assisti a um ou dois casos de pessoas que viveram situações complicadas e não tinham dinheiro para comprarem alimentação para casa. Esta será a nossa primeira medida. Nós temos de cuidar dos nossos e os funcionários são os nossos.