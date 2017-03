Continuar a ler

A conferência acontece no Auditório Charlot, em Setúbal.





António Santos prometeu e vai cumprir esta terça-feira. O candidato à presidência do V. Setúbal pela lista B revela, a partir das 18.30 horas, o "projeto para a Academia, estádio e o contrato assinado com os parceiros", tal como é sublinhado no anúncio feito através da página oficial da campanha no Facebook.Recorde-se que o atual diretor do andebol dos sadinos garantiu para hoje, em entrevista a Record , o anúncio dos investidores que permitirão aumentar o orçamento para equipa de futebol profissional para 6 milhões de euros já a partir da próxima temporada.

Autor: Flávio Miguel Silva