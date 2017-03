Cinco dias depois de Fernando Oliveira, atual presidente do V. Setúbal e candidato da lista A, foi esta quarta-feira a vez de António Santos entregar a lista que encabeça (B) às eleições de 24 de março para o triénio 2017/2020. Com o advogado Vítor Hugo Valente a apresentar a documentação na sexta-feira, último dia do prazo, ser-lhe-á atribuída a lista C, ficando definida a ordem em que os candidatos se apresentam a sufrágio.A acompanhar António Santos, mais conhecido por ‘Picas’, aos serviços administrativos do Bonfim, estiveram o mandatário Custódio Ricardo, Pedro Contreiras (candidato a presidente da mesa da assembleia geral) e Luís Coelho (vice-presidente). Por entender que "no meio está a virtude", o candidato confessou a Record estar satisfeito por ir a votos com como líder da lista B.António Santos, que participa sábado, 9h30, numa ação de aproximação aos setubalenses no Mercado do Livramento, agendou para terça-feira, 18h30, no auditório Charlot, a apresentação dos projetos para o estádio, academia e a revelação dos contratos de parceria com os investidores que vão apostar no clube em caso de triunfo da lista B.

Autor: Ricardo Lopes Pereira