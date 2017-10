Depois de uma semana ao serviço da seleção principal do Congo, o defesa Arnold voltou ontem a trabalhar com o plantel do V. Setúbal. Após assistir no banco de suplentes ao triunfo (2-1) do seu país sobre a Líbia, em jogo do Grupo A da fase de qualificação para o Mundial da Rússia, Arnold está às ordens de José Couceiro e está apto a defrontar, no domingo, o Pinhalnovense, em partida da 3ª eliminatória da Taça de Portugal.Por o campo Santos Jorge, em Pinhal Novo, ter um relvado sintético, os sadinos equacionam a hipótese de realizar esta semana um treino de adaptação em piso artificial, podendo o campo da Várzea vir a acolher uma sessão de trabalho. Ainda sem o médio André Sousa, que se encontra ao serviço dos sub-20, a equipa, ao contrário do anunciado, treinou-se ontem no Vale da Rosa e não no Bonfim. O Complexo Desportivo Municipal volta hoje, às 10 horas, a ser o palco do treino.

Autor: Ricardo Lopes Pereira