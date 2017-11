Os defesas Arnold e André Sousa, que estiveram na passada semana, respetivamente, ao serviço das seleções A da RD Congo (suplente não utilizado no triunfo, 3-1, sobre a Guiné-Conacri) e dos sub-20 de Portugal (titular na vitória sobre a Polónia, por 2-1), voltaram, ontem, a integrar o plantel no treino do V. Setúbal, orientado por José Couceiro.A chegada de ambos os jogadores aumenta as opções do treinador, que prepara já o jogo de sábado, da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Benfica, no Estádio da Luz.José Couceiro ainda não tem todo o plantel à disposição. Gonçalo Paciência, avançado que está ao serviço da Seleção A portuguesa, defronta hoje os Estados Unidos, em Leiria, em jogo de preparação para o Mundial 2018, na Rússia, e só amanhã é esperado no Bonfim para integrar o treino, juntamente com o restante plantel.Após dois dias de folga concedidos por José Couceiro, o plantel continua hoje, às 10 horas, no Complexo Municipal do Vale da Rosa, a preparar a estratégia a colocar em prática na visita ao Estádio da Luz. O V. Setúbal que visita a Luz em dois jogos consecutivos. Depois da partida para a Taça de Portugal os sadinos regressam ao estádio do tetracampeão nacional para novo duelo com as águias, mas desta feita a contar para a 12ª jornada da Liga NOS, agendado para o dia 26 de novembro, às 20h15.

Autor: Ricardo Lopes Pereira