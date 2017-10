Continuar a ler

Em declarações aos jornalistas, o dirigente lamentou o sucedido, explicando as razões da suspensão da assembleia.



"Uma vez que se detetou que havia uma desconformidade entre o documento das contas na sua totalidade e o documento fornecido aos sócios, que era mais reduzido e faltavam folhas, decidi suspender a assembleia para podermos fazer a discussão e votação numa outra assembleia, que será marcada rapidamente. Foi um lapso lamentável", disse.



Nos documentos facultados aos sócios, e a que a Lusa teve acesso, constata-se que o Vitória de Setúbal aumentou o passivo 278 mil euros em 2016, cifrando-se agora o total em 16,818 milhões de euros. Os números de 2015 - cujas contas os sócios tinham reprovado há cerca de um ano - já eram conhecidos: passivo aumentou 252.109 euros em 2015, fixando o passivo total em 16,54 milhões de euros.



Em comunicado publicado na sua página oficial, o clube reiterou o pedido de desculpas e anunciou a abertura de um inquérito para apurar responsabilidades.



"A direção do Vitória lamenta o sucedido, pede desculpa aos sócios e assume, perante estes, toda a responsabilidade pelas falhas ocorridas. Informa ainda que já determinou a abertura de um inquérito para apuramento de responsabilidades", lê-se.



A Assembleia Geral do Vitória de Setúbal, que devia discutir e votar os Relatórios e Contas dos Exercícios de 2015 e 2016, foi este sábado suspensa por haver documentos que não tinham sido distribuídos aos sócios.O Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados (ABDR) não tinha sido distribuído a todos os 151 sócios presentes no pavilhão Antoine Velge e, perante a contestação de alguns sócios presentes, Cardoso Ferreira, presidente da mesa da Assembleia Geral, decidiu suspender a reunião, 35 minutos após o seu início, por entender que os associados não podiam discutir e votar as contas por não estarem na posse de todos os elementos necessários.