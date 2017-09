Continuar a ler

Vitória de Setúbal, 10.º classificado, com sete pontos, e Rio Ave, sexto, com 11, defrontam-se no sábado, pelas 20:30, em Vila do Conde, num jogo que será arbitrado por Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.



Lista de 20 convocados:



- Guarda-redes: Pedro Trigueira e Cristiano.



- Defesas: Arnold, Vasco Fernandes, Pedro Pinto, Bernardo Morgado, César e Nuno Pinto.



- Médios: Tomás Podstawski, André Pedrosa, Nené Bonilha, Costinha e André Sousa.



O defesa Bernardo Morgado e o avançado Allef são as novidades na convocatória do Vitória de Setúbal, para o jogo de sábado com o Rio Ave, da 8.ª jornada da Liga NOS.Ausentes da lista de 20 jogadores que seguiram com a equipa para Vila do Conde, continuam o defesa Patrick Vieira, os médios Jacob Adebanjo e João Teixeira e o avançado Yannick Djaló, todos entregues ao departamento médico.

Autor: Lusa