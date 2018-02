Os 4.640 espectadores que assistiram ao jogo entre o V. Setúbal e o P. Ferreira, da 23ª jornada da Liga NOS, contribuíram para a segunda melhor assistência dos sadinos nas partidas realizadas no Bonfim em 2017/18. Melhor só tinha acontecido à 19ª jornada, quando 7.540 adeptos presenciaram em na cidade do Sado o empate (1-1) com o Sporting.

Além do encontro com os leões, FC Porto (4.228), Estoril (3.374), ambos em duelos do campeonato, e Benfica (2.736), na Taça CTT, tinham tido as outras melhores assistências no Bonfim, recinto que tem o jogo com o Aves, à 11ª ronda, como pior registo (1.052 espectadores). Com as várias iniciativas levadas a cabo pelo clube para atrair mais pessoas, o objetivo é aumentar a adesão de público nos cinco jogos que o Vitória vai ter em sua casa até ao final da presente temporada.

Autor: Ricardo Lopes Pereira