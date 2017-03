Bruno Varela esteve na mira dos adeptos portistas durante vários momentos do FC Porto-V. Setúbal, que acusavam o guarda-redes de perder tempo. Na flash interview, questionado sobre a animosidade que se gerou, o dono da baliza sadina desvalorizou."São coisas normais, quem está no jogo entende. Não tenho de criar inimizades com ninguém, isso para mim é indiferente", disse à 'Sport TV'."Há que realçar o bom resultado que conseguimos, basta ver o nosso histórico neste estádio e os jogos do FC Porto em casa, onde tem sido quase intransponível e não sofria golos há não sei quantos jogos. Mas conseguimos um ponto para nós. Boas exibições contra FC Porto e Benfica? Não é uma questão de estarmos talhados, temos 31 pontos e não foram todos contra os grandes. Tentamos jogar o nosso futebol, compactos e agressivos, tentando fazer bons resultados."