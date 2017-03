Recorde-se que Fernando Oliveira, pela lista A, assim como Vítor Hugo Valente e António Santos são os candidatos às eleições do V. Setúbal agendadas para 24 de março.

Fernando Oliveira não ficou sem resposta. O atual presidente do V. Setúbal reiterou, durante a oficialização da candidatura às eleições do clube, queFonte oficial da candidatura encabeçada por António Santos garantiu a Record que tudo "será apresentado e explicado" durante a campanha: "O atual presidente reconhece a nossa transparência ao lançar indiretas à lista que é a igual à sua, a de Vítor Hugo Valente, pois as suas indiretas são para ele. De nós, tudo foi, é e será apresentado e explicado."

Autor: Flávio Miguel Silva