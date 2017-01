O Chaves foi lesto a manifestar interesse... em André Geraldes, visto como solução para colmatar a saída recente de Paulinho para o Sp. Braga. Os leões terão feito saber que este acordo só seria possível incluindo Ryan Gauld, o que os transmontanos aceitaram sem reservas, mesmo não estando identificada a necessidade de contratar um médio com as características destes escocês. Gauld poderá, portanto, ter a vida mais dificultada, sobretudo depois da contratação de Bressan. O Sporting, recorde-se, decidiu dar por terminado o empréstimo de Gauld e Geraldes ao V. Setúbal, seis meses antes do acordado, justificando a decisão no comportamento de alguns dirigentes e jogadores sadinos antes e depois do jogo entre ambos que resultou na eliminação dos leões da Taça CTT.