Arnold, extremo do V. Setúbal que José Couceiro recuou para lateral-direito, afirma estar já adaptado às novas funções. "Não senti nenhuma dificuldade. Jogo onde for preciso para ajudar o Vitória", refere, garantindo que a mudança de posição não o vai impedir de visar a balizas dos adversários. "Poderei sempre tornar-me num lateral goleador. O Venâncio é central e já tem quatro golos (risos)"."Chico das Cassetes", como é Arnold chamado pelos colegas em alusão ao investidor do Chaves, Francisco Carvalho, confessa-se feliz pelo batismo que foi feito por Paulo Tavares, ex-colega que representa agora os ingleses do Port Vale. "Gosto que me chamem Chico porque é o nome de uma pessoa que era uma espécie de pai para mim quando estava em Chaves. Sempre me tratou com carinho, como se fosse um filho"."Especial" para o congolês é também Quim Machado, técnico que o orientou no Vitória e que treina agora o Belenenses, oponente no duelo com os azuis. "É o reencontro com uma pessoa de quem gosto", frisa, mostrando-se confiante num desfecho positivo no Restelo. "Só pensamos nos três pontos. É muito importante para nos dar moral e tranquilidade para o jogo com o Braga [quarta-feira] na Taça CTT".

Autor: Ricardo Lopes Pereira