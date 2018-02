O V. Setúbal está em posição privilegiada, caso termine em igualdade pontual com um dos seus adversários diretos na luta pela permanência e seja necessário recorrer aos critérios de desempate no final da época. Caso terminem com o mesmo número de pontos de Moreirense ou Belenenses, os sadinos levam vantagem (1-1 em Setúbal, e 2-2 em Moreira de Cónegos; 1-1 no Restelo, e 3-0 no Bonfim).

Com o P. Ferreira, depois de ter perdido fora, por 1-0, na primeira volta, e ganho no domingo no Bonfim pelo mesmo resultado [golo de Patrick Vieira], o Vitória está à frente na tabela por ter mais um golo marcado e menos um sofrido.

Aliás, neste momento, o V. Setúbal só perde para o Sporting (1-0 em Alvalade, e 1-1 no Bonfim). Perante Chaves (1-1 em casa, e 2-2 em Trás-os-Montes) e Sp. Braga (2-0 em Setúbal, e 3-1 no Minho), os comandados de Couceiro também levam a melhor.

Autor: Ricardo Lopes Pereira