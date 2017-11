O Conselho Vitoriano, órgão consultivo pertencente aos órgãos sociais do V. Setúbal, reúne-se hoje, às 18 horas, no Estádio do Bonfim, para analisar a crise que o clube atravessa, na sequência do duplo chumbo das contas de 2015 e da demissão apresentada, anteontem, por Fernando Oliveira da presidência do clube.Giovanni Licciardello, líder do Conselho Vitoriano, confessa-se "expectante e preocupado", considerando que o presidente demissionário, Oliveira, pode ir a votos no próximo ato eleitoral. "É um homem habituado a estas andanças e estou convencido que tem condições para se recandidatar. Está um bocadinho desgastado, mas é um homem de prestígio. No entanto, não tenho qualquer informação relativa a uma possível recandidatura de Fernando Oliveira", comentou o líder do Conselho Vitoriano, acrescentando que: "o importante é que qualquer lista que apareça defenda os superiores interesses do Vitória. As pessoas que têm contestado a direção têm agora uma oportunidade única de configurarem uma alternativa consistente para os sócios e adeptos". As eleições para a presidência do clube vão ser agendadas na próxima segunda-feira.

Autor: Ricardo Lopes Pereira