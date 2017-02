Costinha, um dos jogadores mais baixos do campeonato, com 1,70 m, marcou… de cabeça. No dia em que cumpriu o jogo 50 na 1ª Liga, o médio tornou-se no herói do V. Setúbal ao apontar, aos 90’, o golo que valeu a igualdade sobre o Sp. Braga. "Marcar o golo do empate no final foi fantástico, ainda por cima nas circunstâncias do jogo, com aquele penálti... Foi saboroso", afirmou o jogador de 24 anos, satisfeito com os 30 pontos que garantem a permanência.

E agora, a Europa? "Há 33 pontos em disputa, mas é complicado, pois há equipas com orçamentos maiores. Vamos fazer o nosso trabalho jogo a jogo e logo se vê", acrescentou Costinha, que se prepara para comemorar outro golo na sua vida: está para breve o nascimento do filho, cujo nome já foi escolhido – Afonso Pinto da Costa.

Autor: Ricardo Lopes Pereira