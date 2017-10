Continuar a ler

Além do castigado Tomás Podstawski, médio que cumpre suspensão após a expulsão em Pinhal Novo, ficam de fora da convocatória, devido a lesão, os defesas Patrick Vieira e César, o médio Jacob Adebanjo e os avançados Allef e Yannick Djaló.



O Vitória de Setúbal, 13.º classificado, com sete pontos, recebe sábado, pelas 18h15, o Marítimo (4.º, com 16 pontos), em partida da 9.ª jornada que terá arbitragem de Vasco Santos, da Associação do Porto.



Lista de convocados



Guarda-redes: Pedro Trigueira e Cristiano.



Defesas: Arnold, Luís Felipe, Diogo Sousa, Bernardo Morgado, Vasco Fernandes, Pedro Pinto, José Semedo e Nuno Pinto.



Médios: André Pedrosa, André Sousa, Nenê Bonilha, Costinha e João Teixeira.



José Couceiro, treinador do Vitória de Setúbal, chamou 21 jogadores para a partida de sábado, diante do Marítimo, referente à 9.ª jornada da Liga NOS.Em relação ao jogo da Taça de Portugal, realizado domingo no reduto do Pinhalnovense (triunfo por 2-1 após prolongamento), regressam às opções o guarda-redes Pedro Trigueira, os defesas Luís Felipe, Diogo Sousa e Bernardo Morgado e os avançados Willyan e Rafinha.

Autor: Lusa