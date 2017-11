Não vi imagens, mas parece-me que há penálti sobre o João Amaral e haveria punição disciplinar. Estamos habituados, nomeadamente em relação aos grandes, a que estas coisas aconteçam. Os médios fazem sete ou oito faltas e nem são repreendidos, quanto mais advertidos. Os nossos são advertidos logo à terceira. Isso tem de mudar em Portugal. Não ajuda quem quer vir disputar o jogo. Depois arranja-se uns fait divers para mudar o foco da discussão. Há questões que são centrais e cruzam todos. Se queremos campeonatos mais competitivos e que equipas como o Vitória não joguem com onze jogadores dentro da área, têm de ajudar a que haja equilíbrio competitivo. Mas parabéns ao Benfica, que está na próxima eliminatória. Não vamos desistir e agora vamos virar-nos para o campeonato.""Vamos ver como é que o Semedo está. O João Teixeira no próximo jogo não pode jogar. Temos mais alguns problemas, mas não espero um Vitória diferente. Vamos disputar o jogo como qualquer jogo. Entramos em campo com intenção clara de o ganhar. Que possamos ter equilíbrio em decisões fulcrais para o jogo. Houve muitos erros técnicos... Não posso aceitar a repetição de faltas do mesmo jogador e o nosso é repreendido e o adversário não. Infelizmente, essa discrepância não é só aqui. Está enraizado em Portugal. Há muitas coisas que podíamos abordar, inclusivamente a forma como todos os agentes gerem as expectativas antes do jogo. O foco não é a qualidade do jogo, são outras coisas e outro tipo de pressões. Isso não ajuda à qualidade do jogo. Dou os parabéns à equipa do Vitória pelo controlo emocional que teve em momentos de tensão. Alguns são muito jovens e não têm experiência em estádios como a Luz. Estamos tristes porque queríamos seguir. Parabéns ao Benfica e ponto final, não há mais conversa.