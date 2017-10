Continuar a ler

A partida ficou ainda marcada pelo facto de o Marítimo ter ficado reduzido a 10 elementos face à expulsão de Fábio Pacheco, aos 65 minutos, quando os madeirenses estavam mesmo em vantagem no marcador. Um facto que o treinador do Vitória acabou por minimizar.



"O momento da expulsão é importante, mas antes, aos 60 minutos, já estávamos por cima do jogo e merecíamos ter empatado. Mantivemos a postura e quisemos ganhar o jogo depois do empate. A equipa teve classe e entrou na segunda parte sem fantasmas. Fomos a melhor equipa, frente a um excelente adversário", frisou.



"Dá sempre um gosto especial ganhar, mesmo sendo nos minutos finais. Tínhamos ganho só um jogo, mas é importante frisar que estamos em todas as frentes. Conseguimos vencer a adversidade. Estamos dentro da média de pontos do ano passado", acrescentou José Couceiro, antes de lembrar: "Temos consciência das limitações que temos. Estamos todos satisfeitos, mas não há nenhuma euforia. Quinta-feira temos outro jogo."

O Vitória de Setúbal vinha de três jornadas sem ganhar, mas a equipa de José Couceiro venceu este sábado o Marítimo, por 3-1. Um desfecho que o técnico sadino não deixou de considerar justo, apesar de ter sido garantido com dois golos já no período de compensações - Gonçalo Paciência completou a reviravolta aos 90'+1 e João Amaral fez o resultado final aos 90'+7."No cômputo geral, o Vitória foi mais equipa e mereceu ganhar. Foi uma vitória clara. Mesmo tendo sofrido um golo no último minuto da primeira parte, fomos melhores frente a um Marítimo mais experiente e que se apresentou aqui mais confiante pela posição que ocupa na classificação", salientou José Couceiro no final do encontro.

Autor: Lusa