Mesmo que admita que ainda não tem confirmação por parte da direção do V. Setúbal quanto à chegada, por empréstimo, de João Carvalho , José Couceiro deixou elogios ao atual médio do Benfica B, recordando que já no início da temporada havia tentado a sua contratação. De resto, Couceiro admitiu também que tentou João Teixeira, mas o poderio financeiro das equipas do Championship acabou por falar mais alto."Ainda não tenho confirmado o João Carvalho. Posso dizer que o pedi desde o início da época. Penso que tem muita capacidade e valor. Tem grande potencial. Pode ajudar-nos! Por vezes temos um ou outro empréstimo, sabemos porque os temos. Tem de ser situações em que temos de ajudar o jogador a crescer. As coisas têm de ser decididas criteriosamente. É preciso sentir que nos podem ajudar. Disseram que as coisas estavam bem encaminhadas. Queríamos ter tido o João Teixeira, mas não podemos concorrer com clubes da Championship", admitiu, aludindo à mudança do médio do Wolves para o Nottingham Forest nesta janela de transferências.

Autor: Valter Marques