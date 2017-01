Continuar a ler

Frente aos 'axadrezados', o conjunto setubalenses tem o médio Fábio Pacheco (lesionado) como única 'baixa'. Com as saídas de André Geraldes e Ryan Gauld, José Couceiro admitiu a possibilidade de reforçar a equipa durante o mês de janeiro.Boavista, 10.º classificado com 17 pontos, e Vitória de Setúbal, nono com 19, defrontam-se no domingo, às 18 horas, no Estádio do Bessa, no Porto, num jogo que vai ser arbitrado por João Mendes, da associação de Santarém.