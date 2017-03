José Couceiro deixou este sábado uma mensagem enigmática, após o V. Setúbal sair derrotado da receção ao Feirense , por 2-1."Como a equipa atingiu os 30 pontos muito mais cedo do que na época passada, há o sentimento generalizado de que já não é preciso ter atenção com o Vitória. Fico muito preocupado com algumas situações que se têm vindo a passar. O Vitória é das equipas que menos faltas faz e que mais sofre. Hoje foi diferente. São situações sérias que têm de ser abordadas de outra forma. Não me refiro ao jogo de hoje. Já vem de trás. Não quero com isto justificar a derrota. Repito: perdemos e a responsabilidade é nossa! Não passamos responsabilidades para ninguém", frisou o técnico sadino.O treinador do V. Setúbal admitiu que a equipa não esteve bem ao permitir dois golos de bola parada: "Falta-nos marcar mais golos do que o adversário. Temos de assumir a nossa responsabilidade. Sofremos dois golos de bola parada. O primeiro é marcado por nós e, no segundo, tínhamos tempo para fazer melhor. Não podemos sofrer golos desta forma, fomos penalizados por isso. Não podemos sofrer golos assim".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões