Continuar a ler

"Estes jogadores têm sido fantásticos, não abanam. Viemos de uma derrota desmoralizante, mas a equipa consgue recuperar, ter atitude positiva do jogo. Não colocámos o autocarro. Viemos jogar e os jogadores estão de parabéns. Estamos a dois pontos dos 30 e penso que os jogadores vão cumprir essa meta", admitiu.



Se a luta pela manutenção está quase garantida, o Vitória poderia pensar já na Europa, mas Couceiro não vai por aí. "É muito cedo para redefinir objetivos. Temos as nossas limitações. O Vitória está em dia sob o ponto de vista de salários. Perdemos jogadores, provavelmente vão chegar agora mais jogadores. Hoje lancámos mais um jovem na primeira liga. O André Sousa estava no banco. Para fazermos isso não podemos ter objetivos excessivamente altos. De forma muito realista vamos procurar asseguar a permanência. Uma coisa de cada vez", frisou. "Estes jogadores têm sido fantásticos, não abanam. Viemos de uma derrota desmoralizante, mas a equipa consgue recuperar, ter atitude positiva do jogo. Não colocámos o autocarro. Viemos jogar e os jogadores estão de parabéns. Estamos a dois pontos dos 30 e penso que os jogadores vão cumprir essa meta", admitiu.Se a luta pela manutenção está quase garantida, o Vitória poderia pensar já na Europa, mas Couceiro não vai por aí. "É muito cedo para redefinir objetivos. Temos as nossas limitações. O Vitória está em dia sob o ponto de vista de salários. Perdemos jogadores, provavelmente vão chegar agora mais jogadores. Hoje lancámos mais um jovem na primeira liga. O André Sousa estava no banco. Para fazermos isso não podemos ter objetivos excessivamente altos. De forma muito realista vamos procurar asseguar a permanência. Uma coisa de cada vez", frisou.

Naturalmente feliz com o triunfo histórico diante do Benfica , José Couceiro deixou elogios à atuação dos seus jogadores, enaltecendo o seu mérito e, igualmente, o facto de os sadinos não terem utilizado, na sua ótica, o chamado 'autocarro'."Desde 1999 que não acontecia. Não há grandes segredos. É mérito dos jogadores. Do ponto de vista tático estivemos muito bem, enquanto conseguimos saímos com perigo e, depois, quando jogamos com os grandes, também é preciso ter estrelinha nos momentos certos. Penso que num jogo destes se ficasse empatado, não sairia triste, percebo que do outro lado fez-se tudo para conseguir outro resultado", começou por analisar, à SportTV.

Autor: Valter Marques