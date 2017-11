Continuar a ler

"Estes jogadores são empenhados e dedicados. Cometemos muitos erros, penalizados em algumas situações, ingénuos noutras. É um momento preocupante, não agora, já o era antes. As questões internas têm de ser resolvidas no seio do clube. Mas, temos de reagir e já no próximo jogo, obviamente. Eu disse há um mês que tinha de haver uma forte reflexão em relação a tudo".



"Ou sou parte da solução ou não sou"



O V. Setúbal averbou a quarta derrota consecutiva - a terceira para a Liga NOS - ao ser goleado no Estádio da Luz (6-0) . O técnico José Couceiro afirmou que os problemas do clube "são maiores do que este resultado" e concluiu com uma afirmação acerca do trabalho que tem desenvolvido: "Nunca serei parte do problema.""Começámos a perder em duas bolas paradas. Sabíamos que não podíamos sofrer golos dessa forma. Na segunda facilitamos. Acho que é um resultado pesado. Os nossos problemas são maiores que este resultado".