Frente ao conjunto do Restelo, o timoneiro dos sadinos vaticinou um encontro "equilibrado" entre equipas que atravessam um bom momento."O Belenenses é uma excelente equipa e estão confiantes porque vêm de uma vitória sobre o Rio Ave (1-0). Acontece o mesmo connosco, que também vimos de um triunfo (1-0 frente ao Nacional). Temos tido uma boa prestação e a época está a correr dentro do previsto", frisou.Para ultrapassar o adversário, José Couceiro lançou um repto à mobilização dos vitorianos e ao seu apoio à equipa."Precisamos dos adeptos em todos os jogos daqui para a frente. Peço-lhes que apoiem sempre os jogadores mesmo quando falham passes ou golos", disse.Sobre a possibilidade de alguns atletas poderem entrar em campo no Restelo com o pensamento no jogo de quarta-feira da final four, da Taça CT T, com o Sp. Braga, o treinador deixou um aviso."Não podemos pensar dessa forma. Quem não der tudo neste jogo não joga contra o Braga. Só depois do final da partida com o Belenenses pensaremos na do Algarve", sublinhou.Depois das saídas de André Geraldes e Ryan Gauld, que foram, Ruca, que foie André Claro, que, José Couceiro manifestou o desejo de reforçar a equipa."Saíram quatro jogadores e é preciso contratar alguém para equilibrar o plantel. Não são necessários quatro, mas é necessário, dentro das nossas possibilidades, fazer um reequilíbrio", disse o técnico que tem Fábio Pacheco (lesionado) como única baixa. Após cumprir castigo, Vasco Fernandes volta às opções.