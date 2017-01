Continuar a ler

Couceiro acrescentou ainda: "Tivemos muito trabalho em fazer o Ryan crescer porque só aqui se estreou na Liga. O André chegou num patamar diferente por ser mais experiente."



"Ficámos mais fracos com a saída de ambos, não só quando defrontarmos os nossos adversários diretos, em termos de objetivos, como os concorrentes do Sporting", frisou.



O resgate dos empréstimos de André Geraldes e Ryan Gauld ao Vitória foi uma



Conflito entre os dois clubes



Fúria sportinguista levou mesmo à presença da polícia no relvado

José Couceiro comentou, este sábado, as saídas de Ryan Gauld e André Geraldes na sequência da polémica que resultou do encontro entre o V. Setúbal e o Sporting para a Taça CTT. "As minhas primeiras palavras sobre o assunto vão para o André e o Ryan. Desejo-lhes sucesso e tenho pena que tenham saída e, acredito, eles também têm", referiu o treinador na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Boavista, marcado para domingo às 18 horas.

Autor: Ricardo Lopes Pereira