O pedido de reflexão que José Couceiro terá feito à administração da SAD (ao contrário da direção do clube esta permanece em funções) tinha como objetivo melhorar o estado de coisas – nomeadamente a organização de forma a elevar o nível de exigência na estrutura – não surtiu o efeito desejado. Em relação a essa altura, não foi dado qualquer passo para alterar a situação, pelo contrário, existem no clube fortes resistências à mudança.



Menos de um mês depois de ter colocado o seu lugar à disposição, o treinador José Couceiro voltou anteontem, após a goleada sofrida com o Benfica (6-0), a abrir a porta de saída do V. Setúbal. Além da vertente competitiva – dois triunfos em 12 jornadas e a queda para a antepenúltima posição da Liga NOS –, o técnico alertou para "questões muito mais profundas" que ajudam a explicar o momento atual.Depois de ter travado a saída do treinador, após a derrota de 3 de novembro com o Aves, a direção presidida por Fernando Oliveira demitiu-se há uma semana. A decisão, sabe Record, teve efeitos negativos no plantel uma vez que os responsáveis do clube não tranquilizaram os jogadores em relação à resolução dos problemas correntes nem ao futuro.

Autor: Ricardo Lopes Pereira