O treinador José Couceiro, que ontem celebrou o 55.º aniversário, deve proceder a várias alterações no onze do V. Setúbal na Taça de Portugal, com o Pinhalnovense, a 15 de outubro. Entre os candidatos à titularidade está o guarda-redes Cristiano, que assim poderá estrear-se oficialmente na baliza dos sadinos, rendendo Pedro Trigueira.

Ainda sem qualquer minuto pelos vitorianos, Cristiano, ex-Belenenses, anseia pela oportunidade de jogar, podendo agora ver o seu desejo cumprido frente ao emblema do Campeonato de Portugal. Apesar de estar a equacionar mexidas profundas na equipa, José Couceiro refuta a ideia de se tratar de segundas linhas, uma vez que, como já afirmou várias vezes, todos os atletas têm a sua total confiança.

Hoje, às 10 horas, o plantel treina-se novamente no Complexo Desportivo Municipal do Vale da Rosa, à porta fechada.

Autor: Ricardo Lopes Pereira