Se juntarmos à conjuntura desportiva atual o facto de as contas de 2015 já terem sido reprovadas pelos sócios no passado dia 15 de outubro 2016 (na altura com 58 votos contra, apenas 29 a favor e 33 abstenções), é evidente que os órgãos sociais não terão a vida facilitada amanhã.



Contestação à vista



Ao que Record apurou, vários antigos dirigentes, que nas eleições de 24 de março apoiaram as listas adversárias de Fernando Oliveira, prometem contestar os números que vão ser apresentados [o passivo aumentou 278 mil euros em 2016, cifrando-se agora o total em 16,818 milhões de euros]. Se juntarmos à conjuntura desportiva atual o facto de as contas de 2015 já terem sido reprovadas pelos sócios no passado dia 15 de outubro 2016 (na altura com 58 votos contra, apenas 29 a favor e 33 abstenções), é evidente que os órgãos sociais não terão a vida facilitada amanhã.

A direção presidida por Fernando Oliveira volta amanhã, a partir das 15 horas, a ser colocada à prova pelos sócios do V. Setúbal que vão discutir e votar os relatórios e contas dos anos 2015 e 2016. Duas semanas depois de ter sido suspensa a assembleia geral, os sadinos regressam ao pavilhão Antoine Velge para retomar a reunião que tinha sido interrompida por a documentação entregue na altura estar incompleta.Ao contrário do que sucedeu na AG de 28 de outubro – altura em que a equipa principal vinha de três triunfos consecutivos (frente ao Pinhalnovense, para a Taça de Portugal, Marítimo, na Liga NOS, e Portimonense, na Taça CTT) –, a AG realiza-se agora num contexto de insatisfação devido aos últimos resultados na Liga NOS(derrotas com Portimonense, 5-2, e Aves, 0-1) e à consequente queda para a 15ª posição no campeonato.

Autor: Ricardo Lopes Pereira