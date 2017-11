A direção do V. Setúbal divulgou um comunicado esta terça-feira anunciando que nenhum elemento irá marcar presença na Assembleia-Geral desta noite (21 horas) na qual vão a votos as contas de 2015 após dois 'chumbos'."Entende esta Direção e o seu Conselho Fiscal, que a reunião carece de fundamento e oportunidade para a sua realização, motivo pelo qual não estará nenhum dos seus elementos presente na mesa, disso já tendo dado nota ao Exmo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, para os efeitos tidos por convenientes", pode ler-se na nota divulgada no site dos sadinos.Recorde-se que Fernando Oliveira apresentou a demissão na passada semana

Autor: Ricardo Lopes Pereira