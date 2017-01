O diretor-desportivo do V. Setúbal revelou que começou a receber ameaças de morte após o início da batalha institucional com o Sporting por causa dos empréstimos de Ryan Gauld e André Geraldes.

Em declarações ao 'Correio da Manhã', Paulo Grencho confirmou as ameaças e disse esperar "que a direção do Sporting Clube de Portugal nada tenha a ver" o assunto. "É de lamentar que um assunto relacionado com o futebol chegue a tal situação. E não fui só eu - também ameaçaram a minha família. Chegaram-me a dizer que eu e a minha família iremos aparecer mortos um destes dias", sublinhou.

Continuar a ler

Fonte do Sporting disse ao mesmo jornal que tais declarações significavam "o levantamento de uma suspeição grave". "Por isso, uma vez publicadas essas declarações, o departamento jurídico da SAD agirá em conformidade", acrescentou a mesma fonte.

Autor: Sérgio Krithinas