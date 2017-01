"Quero dar os parabéns ao Sporting e desejar-lhes as maiores felicidades. Nós vamos continuar a nossa caminhada, pensando que temos um bom plantel e podemos fazer coisas bonitas ao longo da época", acrescentou Edinho.

Edinho mostrou-se compreensivo em relação ao comportamento de técnicos e jogadores do Sporting, após o penálti que determinou o triunfo (2-1) do V. Setúbal na partida desta quarta-feira, no Estádio do Bonfim, relativo à 3.ª jornada do Grupo A da Taça CTT."Nós temos alguns momentos em que fervemos em pouca água. É o calor do jogo, ninguém gosta de perder. É a frustração. Às vezes sabemos que exageramos, mas não vou condenar a atitude deles porque nós estamos lá dentro e por vezes os nervos apoderam-se de nós e não sabemos lidar com isso", reconheceu o dianteiro sadino, antes de colocar um ponto final no assunto.