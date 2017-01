Continuar a ler

O internacional português, de 34 anos, concorda que está "com o pé quente": "Quero marcar sempre. Estou a atravessar um bom momento, a fazer golos, mas o mérito não é só meu, conto com o ajuda de toda a equipa. Da minha parte só posso dizer que vou continuar a tentar marcar."



Edinho agradeceu o apoio dos adeptos que se deslocaram ao Restelo – mais de 300. "Sentimos um apoio fantástico. O Vitória é isto", disse, esperando contar com idêntico apoio no Algarve, na Taça CTT. O internacional português, de 34 anos, concorda que está "com o pé quente": "Quero marcar sempre. Estou a atravessar um bom momento, a fazer golos, mas o mérito não é só meu, conto com o ajuda de toda a equipa. Da minha parte só posso dizer que vou continuar a tentar marcar."Edinho agradeceu o apoio dos adeptos que se deslocaram ao Restelo – mais de 300. "Sentimos um apoio fantástico. O Vitória é isto", disse, esperando contar com idêntico apoio no Algarve, na Taça CTT.

Edinho voltou a ser o herói dos sadinos. Depois de ter sido o autor do golo que colocou o Vitória na final four da Taça CTT, o atacante marcou duas vezes no Restelo, sendo fundamental para o triunfo sadino. No final, o avançado estava, naturalmente, muito satisfeito."O resultado é justo. Sabíamos que íamos defrontar uma boa equipa mas entrámos fortes no jogo. Fomos mais eficazes e acabámos por ser felizes. O nosso objetivo é garantir a permanência o mais rapidamente possível", resumiu Edinho.

Autor: João Lopes