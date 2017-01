Continuar a ler

Recusa comparação com Jonas

O jogador, de 34 anos, desmente os que consideram que foi buscar a inspiração ao avançado benfiquistas Jonas na marca dos 11 metros.



"Ouvi alguns comentários a dizer que eu estava a imitar o Jonas. Já bato penáltis há mais tempo que o Jonas e aprendi a marcar desta maneira com o Meyong e o Maurício no Sp. Braga. Foi com eles que mudei a minha estratégia na hora de marcar", revelou. O jogador, de 34 anos, desmente os que consideram que foi buscar a inspiração ao avançado benfiquistas Jonas na marca dos 11 metros.

Edinho, marcador da grande penalidade que valeu o triunfo por 2-1 ao Vitória de Setúbal sobre o Sporting na Taça CTT, confessa não ter sentido qualquer dificuldade no frente a frente com o guarda-redes Beto aos 90+4'. "O Beto lançou-se antes de eu chegar à bola e foi fácil para mim, bastou-me mudar de lado", explicou esta quinta-feira de manhã no Bonfim.O internacional A português revelou que é em momentos como os de ontem que se sente bem na marcação de penáltis. "Devo confessar que nos momentos de grande pressão em que marco penáltis é quando estou mais calmo. Às vezes, bato nos treinos e falho e os meus colegas dizem-me: 'fogo, falhaste'. Respondo-lhe que nos momentos decisivos não falho".

Autor: Ricardo Lopes Pereira