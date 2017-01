Continuar a ler

O atacante respondeu depois aos comentários contra si, desmentindo que seja benfiquista e frisando que só tem dois clubes no coração.



"Não tenho sangue de barata e as pessoas quando falam o que querem, ouvem o que não querem. Quanto ao facto de dizerem que sou benfiquista, não sou. Mas respeito tanto Benfica, como Futebol Clube do Porto e Sporting, mas no meu coração só tenho dois clubes que toda gente conhece, que é Sporting Clube de Braga, por todo o trajeto e história e aquilo que me proporcionou quando lá estive e é meu 1.º clube; e outro, Vitória Futebol Clube, que faz parte da minha família, um clube do meu pai e foi de onde saí para começar a minha vida no estrangeiro", concluiu.



Edinho voltou a usar as redes sociais para abordar o polémico jogo com o Sporting. Desta vez, o avançado do V. Setúbal referiu que nunca pretendeu atacar os leões com as suas publicações, embora tenha reiterado que sofreu penálti no lance capital do duelo de quarta-feira."Respeito imenso a instituição do Sporting Clube de Portugal e nunca quis faltar ao respeito com imagens e posts que fiz. Simplesmente falo porque fui pessoa envolvida no lance, que para muitos é polémico. Para mim nada tem de errado, sofri falta, creio que só não vê quem não quer. Estava sozinho para rematar à baliza", escreveu o jogador no Facebook.

Autor: Luís Miroto Simões