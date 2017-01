Continuar a ler

Edinho, autor do polémico segundo golo do V. Setúbal no encontro de quarta-feira diante do Sporting, continua muito ativo nas redes sociais. Desta vez, o jogador ofereceu algo que diz serem pastilhas com o sugestivo nome de ... Edinie."Edinie alguém quer? Beijo no ombro", escreveu o jogador na sua conta no Facebook, numa publicação que o próprio haveria de apagar mais tarde.

Autor: Luís Miroto Simões