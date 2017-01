Mesmo não tendo erguido o troféu, o avançado Edinho, de 34 anos, tem no currículo a conquista da primeira edição da Taça CTT ao serviço do V. Setúbal. Apesar de ter contribuído para a caminhada que levou os sadinos a conquistar o prova há quase nove anos, o jogador falhou a final ganha ao Sporting (3-2 nos penáltis após 0-0), a 22 de março de 2008, por se ter transferido, em janeiro de 2008, para os gregos do AEK.

Na equipa então treinada por Carlos Carvalhal, o atacante marcou dois golos nos seis jogos em que atuou nessa edição da prova. Além de ter faturado uma vez na partida de estreia (3-0 no reduto do Gondomar), Edinho apontou o segundo golo na vitória, por 2-1, que ditou o afastamento do Benfica da prova (2-1 em Setúbal após 1-1 no Estádio da Luz), na 4ª eliminatória da competição. Tal como na temporada 2007/08, o internacional A português também foi preponderante na permanência dos vitorianos na prova de 2016/17. Ao marcar o penálti que valeu o triunfo (2-1) aos sadinos sobre o Sporting – num jogo muito polémico que ficou marcado pelas críticas dos responsáveis leoninos à arbitragem –, no passado dia 4, Edinho voltou a ser decisivo para a continuidade do clube do Bonfim na Taça CTT.

Autor: Ricardo Lopes Pereira